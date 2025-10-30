الصحة العالمية تدين الهجمات على المستشفيات وتؤكد سقوط 460 قتيلاً في الفاشر

حذر الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وركنه جيبيهو، من أن السودان بات على شفا التفكك بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، محملاً التدخلات الخارجية مسؤولية تعقيد الأزمة وتفاقم الوضع الميداني والإنساني.

وأشار جيبيهو، خلال تصريحات صحفية نقلها موقع المشهد السوداني، إلى أن الوضع في السودان يمثل إحدى أكبر المآسي العالمية، موضحًا أن ما يحدث في مدينة الفاشر يعكس صورة قاتمة حيث نزح ملايين السودانيين من ديارهم، ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وأكد الأمين العام لإيغاد أن السودان يمثل ركيزة حضارية في القارة الأفريقية، وأن المنظمة تسعى للحفاظ على وحدة البلاد واستقلاله بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة مساءلة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ ملايين السودانيين من المجاعة.

وأوضح جيبيهو أن وقف الصراع يتطلب دعمًا دوليًا واسعًا، وأن المرحلة الثانية من المفاوضات المدنية التي تنظمها إيغاد والاتحاد الأفريقي ستكون حاسمة لإنهاء الحرب.

وفي الوقت نفسه، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بعد معارك حاسمة ضد الجيش السوداني، معتبرة أن العملية تمثل محطة مفصلية لرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها وفق تطلعاتهم للحرية والسلام والعدالة.

من جهته، تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالقصاص لأهالي الفاشر، مؤكداً قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر، وسط تواصل القصف والمعارك في المدينة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ أبريل2023.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن صدمته وحزنه العميق إزاء مقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقًا لهم في مستشفى الولادة بمدينة الفاشر نتيجة هجمات مصحوبة باختطاف العاملين الصحيين، مشددًا على ضرورة وقف جميع الهجمات على الرعاية الصحية فورًا وفق القانون الإنساني الدولي.

وذكرت المنظمة أن نحو نصف المدنيين المحاصرين في الفاشر هم أطفال، ويقدر عددهم بـ260 ألف شخص، انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.