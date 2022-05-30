الصحة العالمية تستبعد أن يُؤدي انتشار «جدري القردة» إلى جائحة

استبعدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن يُؤدي انتشار مرض جدري القردة خارج أفريقيا إلى جائحة.

وذكر مسؤول بالمنظمة، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم نقل المرض، بحسب ما نقلت شبكة “CNBC”.

وخلال شهر مايو الحالي، جرى تسجيل أكثر من 300 حالة اشتباه وإصابة بجدري القردة، وهو عادة مرض متوسط الشدة ينتقل بالاختلاط الوثيق ويسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وطفحا جلديا واضحا.

وظهرت معظم الحالات في أوروبا وليس في دول وسط وغرب أفريقيا حيث يتوطن الفيروس. ولم تُعلن أي وفيات بالمرض حتى الآن.