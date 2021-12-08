الصحة العالمية تستبعد عدم فعالية اللقاحات الحالية ضد «أوميكرون»

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأنه “ليس هناك أي مبرر” للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحوّر “أوميكرون” الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة الصحافةا لفرنسية: “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون”.

وشدد في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف أن “السلوك العام (لمتحور أوميكرون) الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس”.

ورصد متحور “أوميكرون” للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة B.1.1.529 في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في 20 نوفمبر. وهي تحتوي على عشرات الطفرات في بروتين S، الذي يحتاجه العامل الممرض لإصابة الخلايا السليمة في جسم الإنسان.

وحددت منظمة الصحة العالمية، سلالة B.1.1.529، التي تم اكتشافها في بوتسوانا وجنوب إفريقيا، باعتبارها مصدرا للقلق، واطلقت عليها اسم “أوميكرون”.