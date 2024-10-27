الصحة العالمية: تسجيل نحو 3000 إصابة بـ «جدري القردة» خلال شهر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، “تسجيل أكثر من 2700 حالة إصابة مؤكدة بالمرض خلال شهر واحد فقط”.

وقالت المنظمة في بيان لها: ” تم الإبلاغ عن 2,763 حالة إصابة مؤكدة بفيروس mpox” جدري القردة” في شهر سبتمبر، وهذا العدد من الحالات هو الأعلى منذ نوفمبر 2022، مما يشير إلى وجود اتجاه تزايد في معدلات الإصابة على مستوى العالم”.

وأضاف البيان: “ارتفع عدد الإصابات بنسبة 8% مقارنة بشهر أغسطس، وتم تسجيل أكبر زيادة في إفريقيا بنسبة 35%، حيث تم تسجيل 1,756 حالة جديدة من mpox في سبتمبر، وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الإصابات في أوروبا بنسبة 26% ليصل إلى 211 حالة، وفي الولايات المتحدة بنسبة 32% ليصل إلى 427 حالة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “منذ 1 يناير 2022 حتى 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل 109,699 حالة مؤكدة من mpox في 123 دولة حول العالم، بما في ذلك 236 حالة وفاة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن “جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”.

يذكر أن “جدري القردة” هو عدوى فيروسية نادرة، وتشمل أعراض المرض الحمى وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي وانتشار البثور على الجلد”.