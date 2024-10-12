الصحة العالمية تعلن خسائر القطاع الصحي في لبنان جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت منظمة الصحة العالمية إغلاق 5 مستشفيات وتضرر 100 مركز للرعاية الصحية في لبنان جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت المنظمة إن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل كبير على تقديم الرعاية الصحية في ظل الأوضاع المتدهورة.

من جانبه هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في جنوب لبنان بدعوى “استخدامها في نقل مسلحي “حزب الله”.

وأعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان مقتل 60 شخصا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، وبلوغ حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام 2229 قتيلا، و10380 مصابا.

وافتتحت السلطات اللبنانية 1032 مركزا لإيواء النازحين، لجأ إليها 187 ألف شخص.

وبعد إنذار من الجيش الإسرائيلي، تم إخلاء مبنى في بلدة العاقبية بقضاء صور في جنوب لبنان، يؤوي أكثر من 20 عائلة نازحة من قرى مجاورة.

وأكد الجيش اللبناني صحة رسائل الإنذار التي أرسلها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، والتي وصلت إلى النازحين في المبنى المذكور.

وفي وقت سابق، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 22 قرية في جنوب لبنان بإخلاء مناطق شمالي نهر الأولي.