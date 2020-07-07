الصحة العالمية تعلّق على وباء «الطاعون» في الصين

أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على حالة تفشي مرض “الطاعون الدبلي” في الصين، لا يشكل “خطرا حقيقي وتجري إدارته “بشكل جيد”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، نحن نراقب عن كثب الوضع الوبائي لمرض “الطاعون الدبلي وفي المرحلة الحالية لا يشكل أي خطر حقيقي”، ومستمرون في المراقبة.

وشددت السلطات الصينية على التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالطاعون الدبلي خلال الأيام الماضية.

يأتي هذا التصريح بعد يوم من إصدار السلطات الصحية الصينية تعليمات خاصة بالإجراءات الوقائية الضرورية للمواطنين بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدملي، بينما تم رصد حالة ثالثة في منغوليا المجاورة.

وقد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية،أن حالتين مؤكدتين سجلتا الأسبوع الماضي في محافظة خوفد في منغوليا، لدى شقيقين تناولا لحم المرموط.