الصحة العالمية تقدم إرشادات تتعلق بالصحة خلال شهر رمضان

قدّمت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات والنصائح، التي تتعلق بالصحة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان، “حافظ على صحتك خلال شهر رمضان”: الصيام يمكن أن تكون له آثار إيجابية على الصحة، فضلاً عن تعزيز الصحة النفسية، وتحسين المزاج، والمساعدة في تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.

وأضاف المنظمة: قد يتعذر على البعض خلال شهر رمضان ممارسة أي نشاط بدني، ما قد يعرضهم لاكتساب الوزن على مدار الشهر، وقالت: يستطيع الشخص باتباع إرشادات بسيطة أن ينقص وزنه ويُخفض معدلات ضغط الدم والكوليسترول، ومن المستحسن تطبيق هذه الممارسات الطيبة والتحلي بها حتى في غير أوقات الصيام.

وفيما يلي أبرز إرشادات ونصائح منظمة الصحة العالمية خلال شهر رمضان:

اشرب كثيراً من الماء (10 أكواب على الأقل).

تناول الأطعمة المرطبة مثل الحساء والبطيخ والسلطة الخضراء.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا، لأن الكافيين يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

تجنب التعرض للشمس عند ارتفاع درجات الحرارة، ومن المهم البقاء في مكان بارد ومظلل.

تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة.

ابدأ إفطارك بتناول ثلاث حبات من التمر. فالتمرُ مصدرٌ ممتازٌ للألياف.

تناول خلال وجبة الإفطار الخضراوات لتزود جسمك بالفيتامينات والمغذيات.

تناول الحبوب الكاملة، التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

تناول اللحوم الخالية الدسم، والأسماك للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

تجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

تجنب الإفراط في الطعام، بتناول الطعام ببطء.

تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات، واحرص على الحد من تناول الملح.

من الأفضل تناول فاكهة مثلجة تحتوي على الماء للتحلية مثل البطيخ والشمام أو أي فاكهة موسمية أخرى مثل الخوخ.

استمر في ممارسة الرياضة طوال شهر رمضان.

تناول السحور كل يوم، ويجب أن تتضمن هذه الوجبة خضراوات والخبز ومنتجات الألبان والبيض.

المصدر: منظمة الصحة العالمية