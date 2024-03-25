الصحة العالمية تقدّم مجموعة نصائح بشأن التغذية السليمة في رمضان

وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح بشأن التغذية الصحية السليمة في شهر رمضان الكريم.

وشدد الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، لموقع “فيتو”، على ضرورة مد الجسم بالغذاء الصحي والتركيز على تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهه، وتقليل السكريات والأملاح محذرا من الإفراط في تناول الملح لأنه يساعد في ارتفاع الضغط.

ونصح الجوالدة، بتجنب الزيوت المهدرجة وكذلك اتباع طريقة الطهي المشوي أو المسلوق أفضل من طريقة الطهي بالقلي.

وقال المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية: إن الصيام في شهر رمضان له فوائد متعددة وهو فرصة لتجديد النشاط والتخلص من الخلايا الميتة وزيادة هرمونات النمو.

وأوضح أنه ثبت علميا أن الصيام لفترات طويلة يتجاوز مدة 10 ساعات يساعد على التخلص من الخلايا الميتة في الجسم، محذرا من الممارسات الخاطئة خلال فترة الصيام منها تناول المفرط للغذاء والوجبات الدسمة والأكل طوال الليل وفي فترة السحور.

وأشار المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الإنسان بحاجة الى عدد محدد للسعرات الحرارية خلال اليوم، لافتا إلى أن صيام رمضان فرصة لخفض الوزن وتقليل السمنة، كما أن إساءة تناول الأكل تفسد فوائد الصيام محذرا من تناول الحلويات بكثرة والمقليات والدهون والأملاح.

وأكد أن شهر رمضان فرصة لتجديد أسلوب الحياة، موضحا أنه يمكن فقدان الوزن بمعدل كيلو أسبوعيا وخسارة الوزن في شهر رمضان.

ونصح الجوالدة، بضرورة التركيز على الغذاء الصحي وتناول الخضروات والغذاء المشوي والأسماك واللحوم البيضاء وتجنب اللحوم المصنعة الغير صحية لأنها من أسباب الإصابة بالسرطان.