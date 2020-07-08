الصحة العالمية تقر بظهور «دليل» على احتمال انتشار كورونا عبرالهواء

أقرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بظهور “دليل” على احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة جداً في الهواء، بعد حثت مجموعة من العلماء المنظمة بتحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار كوفيد-19.

وفي السابق قالت منظمة الصحة العالمية، إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.

ولخصت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا إليغرانتسي قائله في مؤتمر صحفي في جنيف: “إن المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عبر مقال السبت الماضي، أن “239 عالما في أكثر من 30 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة، قالوا فيها إنه (تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها)”.

وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات بشأن استجابتها وتعاملها مع فيروس كورونا، وكذلك دعوات بالإصلاح وتهديد أمريكي بقطع التمويل والانسحاب بالكامل.

وكانت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أصدرت تعليمات محدثة توصي الجميع بوضع الكمامات في الأماكن العامة التي يسجل فيها خطر انتقال عدوى فيروس كورونا.