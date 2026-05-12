الصحة العالمية تكشف إجراءات الوقاية من «هانتا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من الإجراءات الوقائية الفعّالة للحد من انتشار فيروس هانتا، بعد تفشي المرض على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس”، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات ووفيات أثارت مخاوف صحية عالمية.

وأكدت المنظمة أن فيروسات هانتا تنتقل بشكل رئيسي عن طريق بول أو براز أو لعاب القوارض المصابة، لا سيما في الأماكن سيئة التهوية أو الموبوءة بالقوارض. كما أوضحت أن العاملين في مجالات الزراعة والغابات معرضون بشكل أكبر للإصابة نتيجة التعامل المباشر مع بيئات القوارض.

ورغم أن الانتقال من شخص إلى آخر نادر الحدوث، فإن السلالة المكتشفة على متن السفينة سجلت حالات انتقال محدودة، ما دفع السلطات الصحية إلى تشديد إجراءات الوقاية والمتابعة. وأشارت المنظمة إلى أن انتقال العدوى بين البشر غالبًا ما يحدث عند المخالطة الوثيقة والمطولة، خصوصًا بين أفراد الأسرة أو الشركاء المقربين في المراحل المبكرة من المرض.

وأوصت منظمة الصحة العالمية باتباع سبعة إجراءات رئيسية للوقاية من الفيروس:

الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل بشكل دائم.

سد الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني.

تخزين الطعام بطرق آمنة تمنع التلوث بالقوارض.

اتباع أساليب تنظيف آمنة في المناطق الملوثة بالقوارض.

تجنب كنس أو شفط فضلات القوارض وهي جافة لتقليل انتشار الجسيمات المحمولة جواً.

ترطيب المناطق الملوثة قبل تنظيفها لتقليل الغبار الحامل للفيروس.

تعزيز ممارسات نظافة اليدين وغسلها جيدًا بعد أي اتصال محتمل بالقوارض أو بيئتها.

وأشارت المنظمة إلى أن أعراض فيروس هانتا قد تتأخر لعدة أسابيع بعد التعرض، وغالبًا ما تبدأ بأعراض شبيهة بالإنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي. ومع ذلك، قد تتطور بعض الحالات بسرعة لتسبب تراكم السوائل في الرئتين، اضطرابات نزفية، أو فشل كلوي، وفقًا لنوع السلالة الفيروسية.