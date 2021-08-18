الصحة العالمية تُؤكد خلو كوريا الشمالية من إصابات كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، خلو كوريا الشمالية من أي إصابات لفيروس كورونا، حيث كشف تقرير للمنظمة، أنه “لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية لغاية الآن”.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، فإن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية، ما يرفع العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا إلى 35947، دون الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن.

وكان من المفترض أن تتلقى كوريا الشمالية 1992000 جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا عبر نظام شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المشترك الدولي “كوفاكس”، في حين أن إمدادات اللقاحات لم تبدأ بعد.

يُشار إلى أن لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي منحت مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إعفاء مشروع الدعم الصحي لكوريا الشمالية من العقوبات لمدة سنة إضافية.