الصحة العالمية تُبشر.. اختفاء جائحة كورونا العام القادم

بشّر رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، سكان العالم اليوم السبت، حينما أعلن أن جائحة فيروس كورونا، ستنتهي في أوائل العام القادم 2022.

ونقلت قناة “DR” الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: “انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار”.

وأكد كلوغ أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود كالتي فرضت في الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالطفرات الجديدة الخاصة بالفيروس، أوضح كلوغ أن “الفيروس يحاول تكييف نفسه مع الإنسان وهو أمر طبيعي”، مضيفا “إن اقتضت الحاجة سيتم تعديل اللقاحات لمواجهة السلالات الجديدة، ولن يكون هناك تطوير لها من نقطة الصفر.

في غضون ذلك، تبنّى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا أعدته بريطانيا يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويدعو القرار وهو الثاني في غضون عام الذي يتبّناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.

وفي واقعة نادرا ما تشهدها الأمم المتحدة، حظي القرار، وفق المصادر الدبلوماسية، بإجماع ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.