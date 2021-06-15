الصحة العالمية تُبشر.. تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بالعالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف السويسرية، إن العالم “يشهد تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا للأسبوع السابع”.

وأضاف أن هذه “أطول مدة تراجع للإصابات منذ بدء الجائحة قبل نحو عام ونصف العام”، بحسب ما نقله موقع “يورونيوز”، كما أعرب غيبريسوس عن ارتياحه جراء الانخفاض العام في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

في المقابل أشار إلى أن الوفيات بشكل عام “لم تتراجع بالسرعة ذاتها، ولم تنخفض إلا قليلاً الأسبوع الماضي”، مقارنة بعدد الإصابات.

كما لفت غيبريسوس إلى أن “الفيروس ينتقل أسرع من توزيع اللقاحات عالمياً”، داعياً القادة السياسيين إلى الالتزام بتحصين 70% على الأقل من سكان العالم، قبل حلول موعد اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، العام المقبل.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا عالمياً 177 مليون شخص، بينما لقي أكثر من 3 ملايين و800 ألف آخرين مصرعهم بسبب الفيروس، بحسب موقع “وورلد ميتر”.