«الصحة العالمية» تُتابع باهتمام بالغ حالات الإنفلونزا الموسمية بمدينة البيضاء

أعلن مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء حالة الطوارئ لمدة 3 أيام. [مستشفى البيضاء]

قال خبير منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، إن المنظمة تتابع باهتمام بالغ حالات الإنفلونزا الموسمية بمدينة البيضاء شرق ليبيا.

وأوضح العليقي في تصريحات صحفية، أن المنظمة أرسلت وبالتنسيق مع قطاع الصحة بالمنطقة الشرقية عينة من المصابين إلى تونس لتحليلها في مختبرات مختصة، وهي في انتظار النتائج.

وطمأن خبير المنظمة العالمية المواطنين بأن هذه الحالات متوقعة خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أشرفت على حملة التطعيم الماضية، ضد هذا المرض، والمستهدفين كانوا من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يتناولون أدوية نقص المناعة، وكذلك النساء الحوامل بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ونوه بأن المنظمة قامت بحملات توعية في القنوات الإعلامية لنشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بطرق انتشار المرض والوقاية منه.

وأضاف العليقي يقول:

في مثل هذه الحالات يتم إجراء التحاليل الوقائية من خلال خطة للاستجابة ونحن غير متخوفين من ذلك.

يأتي ذلك في حين، أعلن مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، الخميس الماضي، حالة الطوارئ لمدة 3 أيام بعد استقباله لثمان حالات مصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية ودخولها قسم العناية المركزة.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية بالمستشفى المركزي، أن المستشفى سجل دخول 8 حالات مصابة بمرض إنفلونزا موسمية، وجرى إحالتهم بغرف العناية الفائقة، وإغلاق الغرفة وإيقاف استقبال الحالات مرضية الأخرى.

وأكد مكتب الإعلام والتوعية، وصول طائرة محملة بشحنة من العقار الخاص بمرض الإنفلونزا وذلك بعد استدعاء وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بشكل عاجل لتوفير هذا العقار.

وأوضح المكتب أن إعلان حالة الطوارئ ترتب عليه فتح جميع العيادات الخارجية بمدينة البيضاء والقرى المجاورة.

وأشار المكتب، إلى أن حالة الطوارئ ستسمر لمدة 3 أيام لإجراء عمليات المتابعة والحصر ومن ثم مراقبة الوضع بشكل عام، والإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها، منوها بأن استمرار الدراسة بشكل اعتيادي إلى حين الانتهاء من عملية الحصر والمتابعة بعد مرور ثلاثة أيام.

وقال المكتب، إن الوضع الآن تحت السيطرة بشكل كامل، مطالبا المواطنين بإبلاغ المستشفى في حال وجود أي أعراض جانبية معلومة للإنفلونزا الموسمية أو التوجه إلى أقرب مركز صحي، لافتا إلى تشكيل فرق طبية للتواصل مع أهالي المصابين بالمرض لطمأنتهم على سلامتهم.



من جانبه أصدر مدير عام مستشفى عبد الرحيم مازق، بيان صحفي مساء الخميس، شرح من خلاله الوضع بشكل عام.