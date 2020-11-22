الصحة العالمية تُحذر من موجة كورونا ثالثة بأوروبا بداية العام القادم

مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو، حذر اليوم الأحد، من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.

وأشار نابارو إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما كررت الحكومات “تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية”.

وصرح في مقابلة مع صحف سويسرية قائلا: “لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الطبيب البريطاني قوله: “الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل”.

جدير بالذكر أن أوروبا شهدت انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، حيث سجلت ألمانيا وفرنسا معا، يوم أمس السبت، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة كورونا، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف حالات الإصابة بالفيروس يوميا.