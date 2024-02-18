الصحة العالمية تُحذَّر: ظهور الوباء «إكس» مسألة وقت

يدق خبراء الصحة العالميون ناقوس الخطر بشأن ضرورة الاستعداد للظهور الافتراضي لعامل ممرض جديد مميت يطلق عليه اسم المرض «إكس»، ومن المحتمل أن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من كوفيد-19.

ومجددا أطلق مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيراً حول احتمالية تفشي «المرض إكس» (X)، وأخبر قادة العالم أن الأمر يُعد «مسألة وقت»، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصطلح “يشير إلى وباء دولي خطير يمكن أن يكون ناجما عن مسببات الأمراض غير المعروفة حاليا أنها تسبب مرضا بشريا”.

وقال غيبريسوس أمام الحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي الأسبوع الماضي، إنه أعطى تحذيراً مماثلاً في عام 2018 من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس «كورونا» القاتل.

واشتكى من أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة، وروَّج مرة أخرى للحاجة الملحة للتوصل والتوقيع على معاهدة عالمية لـ«الاستعداد والتأهب للجائحة القادمة» بحلول شهر مايو (أيار). واصفا المعاهدة بأنها: مهمة حاسمة للإنسانية.

وقال غيبريسوس في دبي: «اليوم أقف أمامكم في أعقاب (كوفيد-19) مع وفاة الملايين من الأشخاص، ومع الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتردد صداها حتى يومنا هذا». وأضاف: على الرغم من إحراز بعض التقدم، مثل التحسينات في نظام مراقبة الأمراض، وصندوق الأوبئة، وبناء القدرات في مجال إنتاج اللقاحات… فإن العالم ليس مستعداً لمواجهة الوباء الجديد.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية العالم من نسيان الدروس المؤلمة التي تعلمناها، فسوف ندفع ثمناً باهظاً في المرة القادمة، وستكون هناك مرة أخرى، خصوصا مع تحوّل الاهتمام إلى الأزمات الأخرى الكثيرة التي تواجه عالمنا.

وأضاف غيبريسوس: «التاريخ يعلمنا أن الوباء القادم هو مسألة وقت… قد يكون سببه فيروس الإنفلونزا، أو فيروساً تاجياً جديداً، أو عاملاً مسبباً لمرض جديد لا نعرف عنه حتى الآن، أو ما نسميه المرض (إكس)».