الصحة العالمية تُحذَّر من انهيار المستشفيات جنوب قطاع غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة، مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.

ونقلت رويترز عن شون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة قوله في مؤتمر عبر رابط فيديو “إن ما نراه يثير قلقا حقيقيا حول الكثير من المستشفيات” مضيفا “نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية”.

وأوضح كيسي أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت.

وكالة وفا الفلسطينية قالت إن الطيران الإسرائيلي قصف بكثافة خلال الساعات الماضية منطقة قيزان النجار ومحيط مستشفى ناصر ومناطق متفرقة وسط خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي إلى 23210 قتيلا و59167 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال.