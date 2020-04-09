«الصحة العالمية» تُحذّر: بعض دول أفريقيا تقترب من ذروة إصابات كورونا خلال أسابيع

أفاد مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، بأ بعض الدول الإفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، وحثوا على زيادة إجراء فحوص الكشف على وجه السرعة في المنطقة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في إفريقيا، قوله: “خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل”.

وأضاف: “إذا استمر هذا الاتجاه، واستنادا لما حدث في الصين وأوروبا، فقد تواجه بعض الدول ذروة هائلة في وقت قريب جدا، وهذه الذروة قد تصل في الأسابيع المقبلة”.

من جانبه قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “دون المساعدة والعمل الآن، قد تعاني الدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة من دمار هائل. عدد الإصابات في إفريقيا قليل نسبيا الآن، لكنه يتزايد بسرعة”.

من جهتها، صرحت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا بأن هناك “حاجة ملحة” لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في إفريقيا.

وتشير إحصائيات أعدتها “رويترز” استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في إفريقيا منخفض نسبيا حتى الآن إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة.

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