الصحة العالمية تُحذّر من شائعات خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

حذّر مسؤول ملف كورونا بمكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية رمضان عصمان، اليوم الأحد، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وأوضح عصمان فى تصريحات صحفية، أنه لا صحة لهذه الشائعات التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس.

وأكد عصمان أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص علي التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

يأتي ذلك في حين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، خلة 47 حالة اشتباه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم الأحد عدد (47) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 61 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.

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