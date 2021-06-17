الصحة العالمية تُراقب «سلالة جديدة» لكورونا في أمريكا اللاتينية

تُراقب منظمة الصحة العالمية بصورة خاصة “سلالة لامبدا” لفيروس كورونا التي ظهرت حتى الآن في أمريكا اللاتينية بصورة أساسية.

وقالت المنظمة في بيان، إن “سلالة لامبدا تحمل عددا من التحورات ذات تداعيات مجهرية مشتبه بها مثل إمكانية محتملة لانتشار العدوى بصورة متزايدة أو مقاومة مرتفعة ممكنة للأجسام المضادة المحيدة”.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن دراسات يمكن الوثوق بها أو نتائج حقيقية بهذا الشأن.

يُذكر أنه تم رصد السلالة لأول مرة في بيرو أغسطس 2020، وجرى إرجاع 81% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيرو إلى سلالة “لامبدا” منذ أبريل الماضي، ومثلت السلالة نحو ثلث الحالات خلال الأشهر الأخيرة في الارجنتين وتشيلي.

وكانت المنظمة قد قسمت سلالات فيروس كورونا إلى فئتين، “السلالات المثيرة للاهتمام” التي تؤدي لتسجيل حالات مجمعة أو تحدث في عدة دول، وتنتمى سلالة لامبدا لهذه الفئة، أو فئة ” سلالات مثيرة للقلق” الأكثر قدرة على العدوى ويصعب التحكم فيها.

وتضم الفئة الثانية سلالة دلتا، على سبيل المثال، التي دفعت السلطات البريطانية لإرجاء إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.