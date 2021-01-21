الصحة العالمية تُرحب بعودة الولايات المتحدة إلى عضویة المنظمة

رحبت منظمة الصحة العالمية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى عضویة المنظمة وآلیاتھا المختلفة.

جاء ذلك في جلسة الیوم الخميس، من أعمال اللجنة التنفیذیة للمنظمة والمتواصلة من 18 إلى 26 ینایر الجاري عبر تقنیات التواصل المرئي.

وكان مستشار الرئیس الأمریكي للشؤون الصحیة أنتوني فاوتشي، قد أعلن اليوم الخميس، أمام اللجنة التنفیذیة لمنظمة الصحة العالمية أن الرئيس الأمريكي جو بایدن، وقع مجموعة من الأوامر الرئاسیة تتضمن إجراءات للتصدي لجائحة فیروس كورونا وعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمیة واتفاق باریس للمناخ.

وأشاد فاوتشي بالدور القیادي لمنظمة الصحة العالمیة في الاستجابة العامة لھذه الجائحة وكیف حشدت في تلك الظروف الصعبة القدرات العلمیة والطبیة للخروج بلقاحات وعلاجات وأسالیب التشخیص عبر تعاون دولي على مختلف المستویات مع تقدیم توصیات للعدید من البلدان .

وذكرت وكالة أنباء “رويترز” أن أنتوني فاوتشي بعد أن أكد تصمیم بلاده الحصول على معلومات عن أصل الفیروس، شدد على ضرورة أن یكون التحقیق الدولي قویا وواضحا، مشیرا إلى أن ھذا الفیروس قد تسبب في إصابة أكثر من 19 ملیون مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلن فاوتشي انضمام واشنطن إلى منظومة “كوفاكس” للتوزیع العادل للقاحات المضادة لفیروس كورونا وآلیة “آكت”، لتسریع وصول الإمدادات الطبیة اللازمة للتعامل مع الجائحة مثل الاختبارات التشخیصیة وسبل الوقایة والحمایة، لاسیما للعاملین الطبیین في الدول النامیة والأقل دخلا في العالم .

یًذكر أن الرئیس الأمریكي السابق دونالد ترامب كان قد أعلن وقف تمویل بلاده إلى منظمة الصحة العالمیة بدعوى أنھا تنحاز إلى الصین ولم تقم بدورھا جیدا في الاستجابة للجائحة.