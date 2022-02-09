الصحة العالمية تُطالب بـ16 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها بحاجة إلى 16 مليار دولار إضافية، وذلك لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المنظمة قولها، إنها سجّلت نصف مليون وفاة منذ اكتشاف متحور “أوميكرون”.

وفيما يتعلق بالمبلغ المطلوب لمساعدة الدول ضعيفة الدخل، أوضح بيان المنظمة العالمية، أنه يُمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية، وأنه سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد صرّح قائلا: “منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد، وإذا جرى تضامن على تقاسمها عالميا، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام”.