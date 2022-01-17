الصحة العالمية تُعلن انتشار 4 متحوّرات من كورونا في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الhثنين، انتشار 4 متحورات من فيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوضعية الوبائية الذي نشر اليوم، استمرار انتشار متحورات، “ألفا” و”بيتا” و”دلتا”، إلى جانب متحور “أوميكرون” الذي تسلل أخيرا إلى ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأوضح التقرير أن ليبيا شهدت نسبة عالية من الإصابات بوباء كورونا مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد اختبارات الكشف بلغت منذ بداية اكتشاف أول حالة في مارس 2020 إلى أكثر من مليوني و94 ألف تحليل تبين أن 18.8% منهم يحملون الفيروس، وارتفعت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 62 حالة. ونتيجة لذلك ارتفع معدل الوفيات من 0.9 لكل 100 ألف حالة إلى 1.9%.

وارتفع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 398 ألفًا و55 حالة، منها 7127 حالة نشطة، بينما تعافى 385 ألفًا و75 حالة، وسُجلت 5853 حالة وفاة في البلاد.