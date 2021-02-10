الصحة العالمية تُعلن تراجع إصابات كورونا في العالم للأسبوع الرابع على التوالي

كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي.

وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن الأسبوع السابق.

واستأثرت الولايات المتحدة بأكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، حيث سجلت 871 ألفا و365 حالة، ومع ذلك فإن هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 19% عن الأسبوع السابق.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة كانت أيضا من بين الدول التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم، بينما شهدت إفريقيا أكبر انخفاض في الحالات بنسبة 22%.