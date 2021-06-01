الصحة العالمية تُوافق على الاستخدام الطارئ للقاح «سينوفاك» الصيني

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح “سينوفاك” الصيني، المضاد لفيروس كورونا، وهو ثامن لقاح يتحصل على موافقة المنظمة حتى الآن.

يأتي ذلك في حين، تبذل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، مجهودا مضاعفا لمحاولة احتواء ومواجهة وباء فيروس كورونا منذ بدايته الذي تسبب في وفاة أكثر من 3.5 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وبحسب ما نشرت المنظمة، فقد وافقت دول منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، على تعزيز قدرات المنظمة وهيمنت على المداولات مسألة إصلاح الوكالة وقدرتها على تنسيق الاستجابة للأزمات الصحية العالمية وتدارك أوبئة في المستقبل، وهي كانت البند الأساسي على جدول أعمال الاجتماع، وذلك في ظل عجز المنظمة والأسرة الدولية عن منع تفشي وباء كوفيد 19.

ونص القرار على تشكيل مجموعة عمل حول تعزيز الاستعداد والاستجابة داخل منظمة الصحة في مواجهة الحالات الصحية الطارئة.

وستكلف مجموعة العمل التي يمكن لجميع الدول الأعضاء المشاركة فيها، النظر في استخلاصات مختلف التقارير وتقديم توصياتها لجمعية الصحة العالمية الـ75.

ويمكن للمدير العام للمنظمة، بموجب القرار، طرح اقتراحاته الخاصة لتحسين نظام الإنذار الصحي، لا سيما عبر اعتماد آلية إقليمية.

كما يطلب النص من منظمة الصحة إطلاق مشروع رائد لتقييم مستوى الاستعداد للأوبئة لدى كل دولة من قبل أقرانها على غرار النظام المطبق في مجلس حقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى تعزيز إمكاناتها في مجال الصحة العامة، وتحديداً زيادة قدرتها على رصد مخاطر جديدة.

ويوصي القرار بـإبلاغ منظمة الصحة في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالصحة العامة وتعزيز قدرة منظمة الصحة على أن تقيّم بشكل سريع وملائم الطفرات الوبائية التي قد تشكل حالة طارئة على صعيد الصحة العامة على مستوى دولي، عبر التحرك في أسرع وقت.

ويطلب النص من الدول السعي لضمان تمويل مناسب ومرن ودائم ويمكن التكهن به لميزانية برنامج منظمة الصحة العالمية في وقت لا تتعدى فيه المساهمات الإلزامية للدول 16 في المائة من ميزانية المنظمة.