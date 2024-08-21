الصحة العالمية: «جدري القردة» ليس وباءً جديداً 

طمأنت منظمة الصحة العالمية، بأن “جدري القردة” ليس وباءً جديداً مثل “كوفيد19″، مشيرة إلى أن “المرض يشكل اختبارا حاسما إلى أوروبا والعالم”.

وأوصت المنظمة، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من “جدري القردة” ظهرت مؤخرا في أفريقيا، “بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض”.

كما أصدرت المنظمة توصيات من بينها “إطلاق خطط للنهوض بأنشطة التطعيم ضد الجدري، في المناطق التي تم فيها رصد إصابات، واستهداف الأفراد المعرضين للعدوى بشكل كبير (مخالطو المرضى والمتصلون جنسيا والأطفال والعاملون في مجال الرعاية الصحية)”.

هذا ودفع تزايد عدد الإصابات بمرض “جدري القردة”، في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مدفوعا بالسلالة “1بي” التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة، إلى إعلان المرض “طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا” في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة “2بي” في جميع أنحاء العالم، وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في مايو 2023.