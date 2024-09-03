الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة مستمرة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، تسير بشكل جيد.

وقال ريك بيبركورن ممثل المنظمة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة أخذوا الطعم في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة مقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم.

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، “حتى الآن تسير الأمور على ما يرام. مضيفا أنه “لا يزال أمامنا 10 أيام”.

وكانت حملة التطعيم انطلقت يوم 31 أغسطس من دير البلح وسط القطاع، لتليها خان يونس ثم مدينة غزة، وبعدها شمال القطاع.