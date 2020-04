الصحة العالمية: سننظر في إعادة الترتيبات المالية بعد سحب واشنطن تمويلها

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع مع جميع الشركاء سُبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات.

وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

ونوه بأن تركيز منظمة الصحة العالمية الأساسي هو إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد، وإنقاذ حياة الناس.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن التعاون الدولي يُشكل الركيزة الأساسية لهزيمة كورونا.

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إستراتيجية معدلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا الإصدار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلق تمويلها للمنظمة.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تغريدة على تويتر، قال فيها إن “أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الأخيرة عن “كوفيد-19″ هو أنه كلما تم التعرف على جميع الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها بشكل أسرع، كان تفشي الفيروس أكثر صعوبة.. وهذا المبدأ سينقذ الأرواح ويخفف من الأثر الاقتصادي للوباء”.

The updated @WHO global #COVID19 strategy guides the public health response at national and subnational levels, including practical guidance for strategic action, tailored to the local context. https://t.co/08xlv7HLC4