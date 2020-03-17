الصحة العالمية: عزل المصابين أنجع طريقة لمنع إنتشار «كورونا»

نصح الدول بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى [العربية]

طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم بمزيد من الإجراءات،وأضافت إن الطريقة المثلى لتفادي الإصابات وإنقاذ الأرواح هي كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال الفحص والعزل.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يشكل اكبر ازمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا داعية دول العالم إلى عزل كافة المصابين كورونا المستجد من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” إن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي تم تسجيلُها في الصين معتبراً أن استراتيجية العزل أظهرت فعالية في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال غيبريسوس إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختباراً للثقة بالعلم مشيراً إلى أنه نصح الدول بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى.

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