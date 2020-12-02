الصحة العالمية: لن تكفينا اللقاحات لمنع انتشار إصابات كورونا

قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، إن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رايان قوله خلال حدث على وسائل التواصل الاجتماعي: “لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر”.

ودعا المسؤول الناس إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في حين، توقعت المنظمة في وقت سابق، أن تبدأ توريدات اللقاحات في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لكن الفئات الأكثر ضعفا قد تتمكن من الوصول إليها قبل هذا الموعد.

وذكرت الصحة العالمة أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر، ومنها نحو عشرة لقاحات تمر باختبارات المرحلة الثالثة.