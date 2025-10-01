الصحة العالمية: مصرع 42 شخصاً في الكونغو بفيروس «حمى إيبولا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن فيروس حمى إيبولا، الذي سجلت سلطات الكونغو بدء انتشاره مطلع سبتمبر الماضي، حصد حتى تاريخه أرواح 42 شخصاً.

وجاء في بيان المنظمة: “حتى تاريخ 28 سبتمبر 2025، تم تسجيل 64 حالة إصابة (53 حالة مؤكدة) في المنطقة الصحية في بولابي بمقاطعة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 42 حالة وفاة (31 حالة مؤكدة)، ويبلغ معدل الوفيات الإجمالي 65.6%”.

وأضاف البيان أن من بين المتوفين 3 عمال في المجال الصحي، فيما شملت الإصابات مواطنين من جميع الفئات العمرية. وسجلت معظم الحالات بين النساء (57.8%)، والأطفال دون 10 سنوات (25.0%)، والشباب بين 20-29 سنة (23.4%). وتركزت الوفيات أيضاً بين هذه المجموعات، حيث شكلت النساء أكثر من نصف حالات الوفاة (57.1%)، فيما شكل الأطفال دون سن العاشرة 31.0% من الوفيات.

وكانت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في 4 سبتمبر 2025 عن تفشي حمى إيبولا في مقاطعة كاساي، فيما وجهت منظمة الصحة العالمية في 19 سبتمبر نداءً للمجتمع الدولي لجمع 21 مليون دولار لمكافحة المرض.