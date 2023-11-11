الصحة العالمية: مقتل طفل كل عشر دقائق في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية”تيدروس أدهانوم” في جلسةلمجلس الأمن ،الجمعة،أن هناك طفلا يقتل في المتوسط ​​كل عشر دقائق في قطاع غزة.

وأضاف”تيدروس” أنه منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، تحققت منظمة الصحة العالمية من أكثر من 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية،مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

والجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بقصف العدد من المستشفيات والمجمعات الصحية وسيارات الإسعاف.

هذا وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية للصحفيين أن الغارات الإسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر رفح لنقلهم للعلاج في مستشفيات مصرية.