الصحة العالمية: مليار شخص في العالم مصابون بالسمنة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أحدث بياناتها حول عدد الأشخاص المصابين بالسمنة على مستوى العالم.

وبحسب دراسة نشرتها مجلة “ذا لانسيت”، قدرت منظمة الصحة العالمية ومجموعة من الباحثين الدوليين، أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يعتبرون الآن مصابين بالسمنة.

وأكدت المنظمة، أن حالات السمنة، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مشيرة إلى أن أنها منتشرة إلى درجة أنها أصبحت أكثر شيوعا من النحافة في معظم البلدان، ومن بينها دول عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل واجهت صعوبات في السابق مع سوء التغذية.

ووصف ماجد عزتي، كبير الباحثين في الدراسة، التي استندت إلى بيانات أكثر من 220 مليون شخص في أكثر من 190 دولة، ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال بأنه مقلق جدا.

وقال: إن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من المثل بين عامي 1990 و2022، وبأكثر من أربعة أمثال بين الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما، بينما انخفضت نسبة الفتيات والفتيان والبالغين الذين يعتبرون نحفاء بمقدار الخمس والثلث والنصف على الترتيب، خلال الفترة نفسها.

وأضاف: الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون لخطر الوفاة المبكرة والإعاقة نظرا لارتباطها بالإصابة المبكرة بمرض السكري وأمراض القلب والكلى وعدد كبير من الحالات الصحية الخطيرة الأخرى.