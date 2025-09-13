الصحة العالمية: وفيات «الكوليرا» تقفز 50% في عام واحد

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها العالمي حول الكوليرا لعام 2024، والذي كشف عن زيادة ملحوظة في عدد الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه بسهولة نسبياً.

وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بنسبة 5% مقارنة بعام 2023، فيما شهدت الوفيات ارتفاعًا حادًا بنسبة 50%، حيث توفي أكثر من 6000 شخص حول العالم نتيجة الكوليرا (منظمة الصحة العالمية، 2025).

وأشارت المنظمة إلى أن انتشار الكوليرا يعزى إلى عدة عوامل، أبرزها الصراعات المستمرة، تغير المناخ، النزوح السكاني، والقيود الطويلة الأمد في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

كما أكد التقرير أن تفشي المرض تركّز في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، والتي شكلت مجتمعة 98% من جميع الحالات المبلغ عنها.

ووفق التقرير، استمر انتشار الكوليرا في عام 2024، حيث أبلغت 12 دولة عن أكثر من 10 آلاف حالة في كل منها، بينها سبع دول شهدت تفشيًا كبيرًا للمرض لأول مرة خلال العام، فيما عادت الكوليرا للظهور في جزر القمر بعد أكثر من 15 عامًا، ما يوضح استمرار التهديد العالمي للمرض (منظمة الصحة العالمية، 2025).

وأفاد التقرير أن نسبة الوفيات بين المصابين في أفريقيا ارتفعت من 1.4% في عام 2023 إلى 1.9% في 2024، ما يعكس الفجوات الحرجة في تقديم الرعاية المنقذة للحياة وهشاشة النظم الصحية، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

كما أظهرت البيانات أن ربع الوفيات حدثت خارج المرافق الصحية، ما يزيد من الحاجة الملحة لتعزيز العمل المجتمعي لضمان الوصول إلى العلاج (سبوتنيك عربي، 30 أغسطس 2025).

وتشير البيانات الأولية إلى أن أزمة الكوليرا العالمية مستمرة في عام 2025، حيث أبلغت 31 دولة عن تفشٍ للمرض منذ بداية العام، ما دفع منظمة الصحة العالمية لتقييم المخاطر العالمية الناجمة عن الكوليرا بأنها “مرتفعة جدًا”، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الوفيات واحتواء انتشار المرض على المستوى الدولي (سبوتنيك عربي، 13 سبتمبر 2025).

هذا وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحد من وفيات الكوليرا يتطلب تعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي، تحسين الوصول إلى العلاج الطبي، بالإضافة إلى حملات التوعية المجتمعية لتقليل مخاطر الانتقال، ويعد تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الإنسانية جزءًا أساسيًا لمواجهة تفشي المرض وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في الدول المتأثرة بالصراعات والكوارث الطبيعية.