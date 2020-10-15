الصحة العالمية: 10 آلاف طفل قد يموتون شهريا من سوء التغذية بسبب تداعيات كورونا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال أمس الأربعاء 14 أكتوبر 2020 إن 10 آلاف طفل آخرين قد يموتون كل شهر هذا العام بسبب سوء التغذية الناتج عن تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وذكر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، متحدثا في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أنه يتوقع زيادة بنسبة 14% هذا العام في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية جراء الجائحة.

ويعني هذا أن 6.7 مليون طفل آخرين سيعانون من سوء التغذية معظمهم في أفريقيا جنوبي الصحراء وفي جنوب آسيا.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن جيبريسوس “لقد تسببت الجائحة في اختلالات خطيرة في الخدمات الأساسية والتحصين وخدمات الأمومة وتغذية الأطفال وتنظيم الأسرة وغير ذلك”.

وأضاف “لا يمكن أن نقبل بعالم يستطيع فيه الأغنياء أن يحصلوا على طعام صحي بينما لا يكترث أحد بالفقراء”.