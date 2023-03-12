الصحة العالمية: 129 ألف شخص يواجهون خطر الموت في القرن الإفريقي

قالت منظمة الصحة العالمية إنّ حوالى 129 ألف شخص وصلوا إلى الحد الأقصى من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر الموت في منطقة القرن الأفريقي الكبرى التي تشهد جفافا رهيبا منذ عدة سنوات.

وقالت مسؤولة منظمة الصحة في المنطقة في مؤتمر عبر الفيديو من نيروبي ليزبيث ألبريخت «حين أتحدث عن القرن الإفريقي الكبير، أشير الى جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا».

وأضافت ألبريخت أنّه في هذه المنطقة نلاحظ تجددا للأوبئة وأعلى عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية منذ سنوات ما يطال ملايين الأشخاص وذلك في إطار من تدهور الافاق في مجال انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فان حوالى 48 مليون شخص يواجهون مستوى حساسا من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، بينهم 6 ملايين في حالة طارئة من انعدام الأمن الغذائي و129 ألفا في وضع الكارثة وهو المستوى الأقصى.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن الاشخاص المصنفين في المرحلة الخامسة يواجهون الموت، وأنّه الـ129 ألفا هناك 33 ألفا في جنوب السودان و96 ألفا في الصومال.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ انعدام الأمن الغذائي هذا كان وراء تزايد أوبئة مثل الحصبة وحمى الضنك والكوليرا والملاريا مشيرة الى انها بحاجة الى 178 مليون دولار لدعم سكان المنطقة هذه السنة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنّه لم يشهد القرن الافريقي مثل هذا العدد الكبير من الأوبئة في هذا القرن مؤكدة على الرابط بين زيادة الأوبئة وتغير المناخ.

وأضافت المنظمة أنّه مع تحول التغير المناخي الى واقع، هذه الصدمات ستصبح متكررة وما نحتاجه هو مساعدة إنسانية واسعة النطاق ومستمرة مع استثمارات طويلة المدى لتعزيز المراقبة الحالية للامراض من أجل وقفها مع ظهور اولى المؤشرات.