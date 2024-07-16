«الصحة العالمية»: 800 ألف شخص عالقين في الفاشر غرب السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الجوع والخوف من المجاعة يلاحقان السودان، حيث لا يزال 800 ألف شخص عالقين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور دون ما يكفي من الغذاء أو الماء أو الدعم الطبي.

وقال الدكتور شبل صهباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان إن القتال العنيف بين الأطراف المتحاربة جعل الوصول إلى الفاشر مستحيلا.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم، أصبحت ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة كلها معزولة عن المساعدات الإنسانية والصحية بسبب القتال المستمر”.

وأكد أن الوضع في دارفور مثير للقلق بشكل خاص، حيث لا يستطيع الجرحى في أماكن مثل الفاشر الحصول على الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، كما أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ضعفاء بسبب الجوع الحاد.