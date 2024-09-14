الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى غزة إلى 41,182

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ 11 شهرا، ارتفعت إلى 41182 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن 64 شخصا على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95280 في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الهجوم استهدف مبنى سكنيًا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت أن اثنين آخرين استشهدا في القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وجباليا شمالًا، وثلاثة في المواصي جنوبًا.