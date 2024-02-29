الصحة الفلسطينية مقتل 81 فلسطينيا خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أدى خلال الساعات ال 24 الماضية لمقتل 81 شخصا وإصابة و132 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 146 على القطاع ارتفع إلى 30035 قتيلا ً و70457 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

وحذرت الوزارة من عمليات قتل ممنهجة ترتكبها إسرائيل ضد 700 ألف فلسطيني شمال غزة بالاستهداف والتجويع معاً، مشيرة إلى أن مجزرة دوار النابلسي على شارع الرشيد بمدينة غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي اليوم تعتبر تحولاً جديداً في مسلسل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إليه، نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية جراء الحصار الإسرائيلي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم أمريكي وأوروبي، وتوفير ممر إنساني آمن يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.