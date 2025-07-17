الصحة المدرسية في مصراتة: فحوصات شاملة لطلبة الصف الأول

شرعت الفرق الطبية بوحدة الرعاية الصحية بويرات الحسون، التابعة لإدارة الخدمات الصحية مصراتة، في تنفيذ برنامج الصحة المدرسية للطلاب المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية الوقائية للأطفال في بداية مسيرتهم التعليمية.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، يشمل البرنامج إجراء فحوصات طبية شاملة للأطفال، تتضمن تقييم الحالة العامة للصحة، وفحص النظر والأسنان، بالإضافة إلى قياس الطول والوزن، وذلك في إطار الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد تؤثر على نمو الطفل أو تحصيله الدراسي.

وتغطي خدمات البرنامج كافة بلدية مصراتة، حيث يتم تقديمها من خلال عدد من المرافق الصحية التابعة للإدارة، وهي: مستشفى أبوقرين القروي، وحدة الرعاية الصحية بويرات الحسون، المركز الصحي الكراريم، مستشفى طمئنة القروي، المركز الصحي كرزاز الطبي، مستشفى قصر حمد العام، وحدة الرعاية الصحية شاطئ النخيل، المركز الصحي المرسى، مستشفى السكيرات القروي، وحدة الرعاية الصحية رأس السائح، المركز الصحي رأس الطوبة، المركز الصحي الأسواك، مجمع عيادات مرباط، وحدة الرعاية الصحية يدر، المركز الصحي شهداء الرميلة، المركز الصحي اقزير، مجمع عيادات شهداء المقاصبة، مجمع عيادات الغيران، العيادة المجمعة المحجوب، المركز الصحي سيدي مبارك، وحدة الرعاية الصحية ابوروية.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار الخطة الوطنية للصحة المدرسية، الرامية إلى دعم صحة الطلبة، وتهيئة بيئة تعليمية سليمة تسهم في تحقيق نمو جسدي وعقلي متوازن منذ السنوات الدراسية الأولى.