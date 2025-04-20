الصحة المصرية تكشف أسباب إغلاق سلسلة «بلبن».. ما شروط عودتها للعمل؟

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، “استئناف نشاط فروع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها مؤقتاً، بما في ذلك سلسلة “بلبن” وفروعها التابعة، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة”.

وأكدت الوزارة أن “القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالأغذية غير المطابقة للمواصفات”.

وكان وزير الصحة، خالد عبد الغفار، “عقد اجتماعاً مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، طارق الهوبي، لمناقشة آليات الرقابة على المنشآت والمنتجات الغذائية، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع القضايا التي تهم الرأي العام، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الصحة العامة”.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، “أن الحملات الرقابية منذ بداية عام 2025 شملت تفتيش أكثر من 63 ألف منشأة غذائية، وسحب 23 ألف عينة للفحص”.

وأسفرت الحملات “عن إعدام 186 طناً من الأغذية غير الصالحة و48 ألف لتر من المشروبات المتغيرة الخواص، إضافة إلى ضبط كميات مشكوك في صلاحيتها وتحرير 47 ألف محضر جنحة صحية، مع إيقاف تشغيل 14 ألف منشأة غذائية”.

وفي ما يتعلق بسلسلة “بلبن”، أوضحت الوزارة أن “فرق التفتيش نفذت 232 جولة رقابية على فروع ومصانع السلسلة، ورصدت كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إلى جانب تشغيل 122 منشأة غير مرخصة”.

وأظهر تحليل 437 عينة غذائية “أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى إعدام 697 كيلوغراماً من الأغذية و70 لتراً من المشروبات، وتحرير 387 محضراً لمخالفات صحية وإدارية”.

كما كشفت الوزارة “عن اجتماع سابق عقده رئيس هيئة سلامة الغذاء مع أحد مالكي سلسلة “بلبن” في 6 أبريل 2025 لمناقشة الإجراءات التصحيحية المطلوبة، إلا أن السلسلة لم تلتزم بها. وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، تم التواصل مجدداً مع المالكين لعقد اجتماع تنسيقي تمهيداً لاستئناف النشاط، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط الصحية”.

وأكدت وزارة الصحة “استمرار جهودها في رصد حالات التسمم الغذائي”، مشيرة “إلى تسجيل 1004 حالة اشتباه بالتسمم خلال الربع الأول من 2025، مع تعزيز برامج الترصد عبر وسائل التواصل، وإطلاق مبادرات لتقليل استهلاك السكريات في إطار الوقاية من الأمراض المزمنة”.