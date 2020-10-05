الصحة الهندية.. تُعلن خططها لتطعيم 250 مليون مواطن ضد «كورونا»

وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند، هارش فاردهان، أعلن أن بلاده التي يتعدى عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تخطط لتطعيم 250 مليون مواطن ضد فيروس كورونا بحلول يوليو 2021.

وأوضح الوزير أن ما بين 400 و500 مليون جرعة من اللقاح ستستخدم لتحقيق هذا الغرض.

مضيفا أن الأولوية للعاملين في مؤسسات الصحة العامة، من موظفي المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والممرضات، وغيرهم من أفراد الفرق الطبية المعنية بالكشف عن العدوى وإجراء الفحوص ومعالجة المصابين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن فاردهان إلى أن الحكومة تقدم الدعم الكامل للشركات الوطنية المنتجة للقاحات، وتتعهد بضمان الوصول العادل إلى اللقاح. وأكد وزير الصحة أن السلطات ستعمل ما في وسعها لمنع ظهور “سوق سوداء” للقاحات، وأن الأدوية سيتم توزيعها “وفقا لأولويات تم تحديدها مسبقا”.

وردا على سؤال عن إمكانية إجراء اختبارات المرحلة الثالثة للقاح “سبوتنيك-V” الروسي في الهند، قال الوزير إن هذه المسألة لا تزال محل الدراسة، وإن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

وكانت وزارة الصحة الهندية رجحت سابقا أن يكون اللقاح الأول ضد كورونا في متناول المواطنين في الربع الأول من العام 2021.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شركة الأدوية الهندية Dr. Reddy’s Laboratories Ltd أن بإمكانها أن تبدأ في اختبار لقاح “سبوتنيك-V” في غضون أسابيع، بعد حصولها على تصاريح ذات الشأن من الأجهزة الهندية المعنية.

ويذكر أن ثمة شركتين هنديتين تعملان على تطوير لقاح محلي الصنع ضد كورونا، هما Bharat Biotech وZydus Cadila، بالإضافة إلى لقاح تم تصميمه من قبل جامعة أوكسفورد وشركة AstraZeneca البريطانية السويدية، تجري اختباراته في الهند حاليا.