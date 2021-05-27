الصحة تبحث أوجه التعاون مع الولايات المتحدة لتطوير القطاع

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، عبر تقنية “زووم” مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، آلية التعاون بين البلدين لتطوير قطاع الصحة، وتوفير اللقاحات وخاصة ما يخص مكافحة فيروس كورونا.

كما بحث الدكتور الزناتي، في اجتماع بديوان الوزارة في طرابلس، مع مديرة غرفة التجارة الأمريكية لدى ليبيا ديبي هيوستن، وعدد من مندوبي الشركات الأمريكية، مدى الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتعددة في القطاع الصحي، وتطوير ودعم المستشفيات بالأجهزة والمعدات.

وأكد الوزير أن التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى تطوير القطاع الصحي والرفع من الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وأبدت الشركات الأمريكية رغبتها في التعاون مع الوزارة في مجال توفير الأدوية، والمستلزمات والمعدات الطبية، وتزويد المرافق الصحية بأنظمة صحية متطورة، والرفع من كفاءة العناصر الطبية من خلال تنظيم دورات تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

من جهته قال وزير الصحة، إن “تعاوننا مع الحكومة والشركات الأمريكية سينعكس بشكل إيجابي على الخدمات الصحية المقدمة”، وفق قوله.

وزير الصحة في اجتماعه مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية: "تعاوننا مع الحكومة والشركات الأمريكية سينعكس بشكل… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٢١