الصحة تبحث أوضاع «مستشفى الحوادث أبوسليم»

عقد وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا مع المكلف بمهام إدارة مستشفى الحوادث أبوسليم، بحضور مدير إدارة الخدمات الطبية بالوزارة.

وناقش الاجتماع الوضع العام في المستشفى، مع التركيز على ظروف عمل الكادر الطبي والطبي المساعد، والبيئة المهنية داخل المؤسسة الصحية.

كما تم بحث سبل توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات والمعدات لضمان تقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمواطنين.

وأوضحت إدارة المستشفى أن العمل مستمر وفق الإمكانيات المتاحة، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بشكل طبيعي.

وشدد الدكتور الغوج، خلال الاجتماع على أهمية متابعة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر لتحسين بيئة العمل وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية.