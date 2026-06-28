الصحة تبحث «تطوير المستشفيات» في مختلف البلديات

عقد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع المدير العام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في مختلف مناطق البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والجهاز، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات الصحية الحيوية المدرجة ضمن “خطة عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، بهدف تحسين وتطوير المرافق الخدمية في الدولة.

وتناول اللقاء بحث الخطط التنفيذية والجدول الزمني لاستكمال وصيانة وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمجمعات الصحية الجاري تنفيذها في عدد من المدن والبلديات، إضافة إلى العمل على تجهيزها وفق أحدث المواصفات والمعايير الطبية المعتمدة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تسريع وتيرة العمل في هذه المشروعات، وتذليل العقبات الفنية واللوجستية التي قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما شددا على أن هذه الجهود تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء ليبيا، ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي.