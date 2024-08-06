«الصحة» تبحث جهود تسوية أوضاع العمالة الوافدة العاملة بالمستشفيات

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ظهر اليوم، مع وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام والتشغيل علي ضو، حول تنسيق الجهود لتسوية أوضاع العمالة الوافدة العاملة في المستشفيات والمؤسسات الطبية في ليبيا.

كما بحث الاجتماع، الذي عقد بحضور ممثلين عن مكتب استخدام الصحة بوزارة العمل، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتسجيل الأجانب المتقدمين للعمل أو العلاج بالسجلات والمنظومات المخصصة لذلك.

بالإضافة إلي إجراءات التفتيش الصحي، والتأكد من استيفائهم لكل الشروط الصحية، وحصولهم على بطاقات إقامة بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية.