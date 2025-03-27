«الصحة» تبحث حماية «الكوادر» أثناء أداء واجبهم وضمان حقوق «المرضى»

في إطار جهود تطوير القطاع الصحي وتصحيح مسار وزارة الصحة، وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، عُقد اجتماع بين الدكتور عبدالسلام الربيعي، رئيس اللجنة الاستشارية العلمية العليا، ومستشار نائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار النائب العام الصديق الصور، وذلك “لمناقشة المسؤوليات الطبية الخاصة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة”.

ويهدف هذا الاجتماع “إلى تعزيز الشفافية، وتوضيح الأطر القانونية المنظمة لممارسة المهن الطبية، بما يضمن حماية الكوادر الصحية أثناء أداء واجبهم، وضمان حقوق المرضى وفق أعلى المعايير الطبية والقانونية”.

بدورها، تؤكد وزارة الصحة “على الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الاستشارية العلمية العليا في متابعة وتقييم أداء القطاع الصحي، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الطبية، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تصحيح المسار الصحي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة”.

وإذ تثمن اللجنة الاستشارية العلمية العليا دعم ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، فإنها تؤكد “التزامها بمواصلة العمل على تحقيق إصلاحات جذرية، تضمن تقديم خدمات صحية متكاملة، تلبي احتياجات المواطنين، وتواكب التطلعات الوطنية”.