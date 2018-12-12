الصحة تبحث سُبل التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

عقد مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الطاهر سليمان اجتماعًا الثلاثاء، مع المديرة الإقليمية لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وناقش الاجتماع الذي حضره أيضًا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا كارل ماتلي، سُبل تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية والطوارئ والولادة إلى جانب بعض التخصصات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة لاحقًا.

وأوضح سليمان أنه قد تم خلال الاجتماع التأكيد على التنسيق مع وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة فيما يتعلق بتقديم أي دعم صحي من أي منظمة دولية.

كما تم اتفق المجتمعون على وضع خطة تعاون بين الطرفين سيتم تنفيذها خلال المدة القادمة.