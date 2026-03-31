الصحة تبحث مع التشيك تطوير مجالات «العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل»

استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد علي الغوج، اليوم الثلاثاء 31 مارس، سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، ريتشارد كادلتشاك، والمستشار الاقتصادي بالسفارة، مارتن تروجان، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بما يدعم تطوير القطاع الصحي في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية التشيك، خصوصًا في قطاع الصحة، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية والخدمات الطبية.

ويهدف التعاون إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، مما يساهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق شراكات استراتيجية بين البلدين.

كما يعكس اللقاء حرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات الصحة المختلفة.