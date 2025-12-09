الصحة تبحث مع مستثمرين إطلاق مشروع لإنشاء «مصنع أدوية»

عقد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلّف بتسيير مهام الوزارة اجتماعًا عبر تقنية الزوم، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد وعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى إنشاء مصنع أدوية داخل ليبيا وتوطين الصناعات الدوائية بشكل مستدام.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض تفاصيل المبادرة والتعريف بالشريك الرئيسي لها، شركة أزهر السعودية، وهي مؤسسة رائدة في مجالات التطوير والاستثمار الصحي، تشمل إنشاء المستشفيات والجامعات الطبية والمراكز البحثية ومصانع الأدوية، بالشراكة مع نخبة من الشركات الاستشارية المتخصصة إقليميًا ودوليًا.

وأكد الوكيل العام أن الوزارة بدأت إعداد الإطار الفني والإجرائي للمشروع، إلى جانب تحديث المتطلبات التنظيمية اللازمة لتسهيل إطلاقه، مشددًا على الالتزام الصارم بمعايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، بما يجعل المصنع رافدًا اقتصاديًا مهمًا ومساهمًا في تعزيز الأمن الدوائي للبلاد.

واتفق المجتمعون على عقد سلسلة اجتماعات لاحقة بين الفرق الفنية من الجانبين، تمهيدًا للانتقال بالمبادرة إلى مرحلة التنفيذ العملي في أقرب وقت.

توقيع خطة عمل اليونيسف لسنة 2026 بين وزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة

وقّع وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، خطة عمل منظمة اليونيسف لعام 2026، وذلك بحضور ممثل اليونيسف في ليبيا، محمد فياضي.

وتتضمن الخطة تنفيذ برامج تستهدف دعم خدمات الأمومة والطفولة، وتعزيز قدرات القطاع الصحي، وتحسين مؤشرات الصحة العامة، بما يتماشى مع أولويات وزارة الصحة للعام المقبل وسعيها لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

متابعات | استمرار العمل داخل مجمع العيادة المجمعة غوط الشعال على مدار الساعة

يواصل مجمع العيادة المجمعة غوط الشعال تقديم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة يوميًا وبكامل طاقته التشغيلية، تنفيذًا لقرار وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، بشأن تشغيل المجمعات الصحية بنظام العمل المتواصل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لرفع جاهزية المرافق الصحية داخل المدن، وتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة، وضمان تقديم خدمات طبية عاجلة ومتواصلة للمواطنين دون انقطاع، استنادًا إلى تقارير إدارة التفتيش التي تابعت سير العمل خلال زياراتها الميدانية.